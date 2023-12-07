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        Karaman Valisi Sarıibrahim ilçe ziyaretlerinde bulundu

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:31
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        Karaman Valisi Sarıibrahim ilçe ziyaretlerinde bulundu
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerini ziyaret etti.

        Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Ermenek ilçesini ziyaret eden Vali Sarıibrahim, kaymakamlık binasında ilçe Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan'dan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Vali Sarıibrahim daha sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cafer Kemik'i makamlarında ziyaret etti.

        Ermenek'ten sonra Başyayla ilçesi kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sarıibrahim, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Vekili Gizem Karlıca'dan bilgi aldı.

        Vali Sarıibrahim son olarak Sarıveliler ilçesine geçerek, Kaymakam Vekili Merve Gülsüm Kütük'ten ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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