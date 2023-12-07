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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası

        ZEHRA MELEK ÇAT - Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyündeki obruk mağarası, kendine has mikroflora yapısıyla, bölgede üretilen peynirlerin olgunlaştırılması için kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:01
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyündeki obruk mağarası, kendine has mikroflora yapısıyla, bölgede üretilen peynirlerin olgunlaştırılması için kullanılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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