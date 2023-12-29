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        Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:14
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        Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Yeşilada Mahallesi 819. Sokak'ta yalnız yaşayan Fuat Aksekioğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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