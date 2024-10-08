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        Karaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:20
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        Karaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.D. idaresindeki 33 AMP 984 plakalı otomobil, Yaylapazarı köyü Zeyve Pazarı yol ayrımında, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Soylu'ya (58) çarptı.

        Soylu'nun yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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