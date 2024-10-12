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        Karaman'da II. Beyazıt'ın vakfiyesiyle toplu sünnet töreni yapıldı

        Karaman'da, toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:29
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        Karaman'da II. Beyazıt'ın vakfiyesiyle toplu sünnet töreni yapıldı
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        Karaman'da, toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

        Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu vakfın gelirleriyle Edirne, Amasya, Bursa ve İstanbul'da, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve köprüler yaptırılırken, vakfın hayır şartlarından birinin de "çocukları sünnet ettirmek" olarak belirlenmesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet organizasyonu düzenledi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen programda, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanından konvoy eşliğinde yola çıkan çocuklar, etkinliğin yapılacağı Polisevi'ne geldi.

        Burada sünnet edilen 16 çocuğa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından bisiklet ve gram altın hediye edildi.

        Ardından tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde çocuklar ve ailelerine yemek ikramı yapıldı.

        Programa, Vali Çiçekli'nin eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, daire müdürleri ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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