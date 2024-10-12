Karaman'da II. Beyazıt'ın vakfiyesiyle toplu sünnet töreni yapıldı

Karaman'da, toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu vakfın gelirleriyle Edirne, Amasya, Bursa ve İstanbul'da, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve köprüler yaptırılırken, vakfın hayır şartlarından birinin de "çocukları sünnet ettirmek" olarak belirlenmesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet organizasyonu düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen programda, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanından konvoy eşliğinde yola çıkan çocuklar, etkinliğin yapılacağı Polisevi'ne geldi.