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        Karaman'da üniversite öğrencileri köy okulunu boyadı

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Piri Reis Erkek Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Gülkaya İlkokulu'nda onarım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:16
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        Karaman'da üniversite öğrencileri köy okulunu boyadı
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        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Piri Reis Erkek Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Gülkaya İlkokulu'nda onarım yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gönüllü öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, merkeze bağlı Gülkaya köyündeki ilkokulun dış cephesi ile bahçesinde onarım ve boyama yaptı.

        İlkokul öğrencileriyle oyunlar oynayan öğrenciler, boyama kitabı ve kuru boya seti hediye etti.

        Ayrıca okul kütüphanesine de katkıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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