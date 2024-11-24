Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

        İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Karaman-Mersin arasındaki geçitte, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

        Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

        Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi
        Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi
        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        KMÜ'de "Kara Delikler" konulu söyleşi düzenlendi
        KMÜ'de "Kara Delikler" konulu söyleşi düzenlendi
        Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Karaman Valisi Çiçekli Ermenek ilçesini ziyaret etti
        Karaman Valisi Çiçekli Ermenek ilçesini ziyaret etti