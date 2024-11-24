Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

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