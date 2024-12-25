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        Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:15 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:19
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        Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 364. Sokak’ta E.A. ile L.T. (34) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. tabancayla L.T'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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