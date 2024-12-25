Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 364. Sokak’ta E.A. ile L.T. (34) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. tabancayla L.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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