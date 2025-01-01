Karaman Valisi Çiçekli, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti

Çiçekli, daha sonra, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Karaman-Konya kara yolundaki polis ve jandarma uygulama noktalarını ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın tüm ülkeye sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Çiçekli, diyaliz tedavisi gören hastaların durumları hakkında bilgi aldı, iyi dileklerini iletti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

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