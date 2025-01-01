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        Karaman Valisi Çiçekli, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:24
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        Karaman Valisi Çiçekli, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Çiçekli, diyaliz tedavisi gören hastaların durumları hakkında bilgi aldı, iyi dileklerini iletti.

        Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın tüm ülkeye sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.

        Çiçekli, daha sonra, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Karaman-Konya kara yolundaki polis ve jandarma uygulama noktalarını ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

        Ziyarete, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve kurum müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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