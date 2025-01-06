Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Valisi Çiçekli taburcu edildi

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Valisi Çiçekli taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, taburcu edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bisikletten düşerek köprücük kemiğinde kırık oluşan Çiçekli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

        Ameliyatın ardından taburcu edilen Vali Çiçekli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Karaman İl Kongresi'n...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Karaman İl Kongresi'n...
        Karaman Valisi Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi
        Karaman Valisi Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
        Karaman'da gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu
        Karaman'da gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu