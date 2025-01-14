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        Karaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:33
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        Karaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akarköy'deki kerpiç evde, mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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