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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:46
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 696 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 66 kişiyi gözaltına alındı.

        Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 13 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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