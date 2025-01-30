Karaman'da apartmandaki duman paniğe neden oldu
Karaman'da apartmandan yükselen duman paniğe yol açtı.
Karaman'da apartmandan yükselen duman paniğe yol açtı.
Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılınç Caddesi'nde 4 katlı apartmandan dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı boşaltılan binada itfaiye ekiplerince yapılan incelemede dumanın kaynağı belirlenemezken, dumandan etkilenen 5 bina sakinine ambulansta müdahale edildi.
Bina sakinlerinden Ramazan Şahin, gazetecilere, bina boşluğundan yükselen dumanlarla yangın paniği yaşadıklarını belirterek, "Evde otururken aşağılardan duman gelmeye başladı. Hemen balkona kaçıp itfaiye ekiplerini aradık." dedi.
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