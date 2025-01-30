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        Karaman'da apartmandaki duman paniğe neden oldu

        Karaman'da apartmandan yükselen duman paniğe yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:19
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        Karaman'da apartmandaki duman paniğe neden oldu
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        Karaman'da apartmandan yükselen duman paniğe yol açtı.

        Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılınç Caddesi'nde 4 katlı apartmandan dumanlar yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tedbir amaçlı boşaltılan binada itfaiye ekiplerince yapılan incelemede dumanın kaynağı belirlenemezken, dumandan etkilenen 5 bina sakinine ambulansta müdahale edildi.

        Bina sakinlerinden Ramazan Şahin, gazetecilere, bina boşluğundan yükselen dumanlarla yangın paniği yaşadıklarını belirterek, "Evde otururken aşağılardan duman gelmeye başladı. Hemen balkona kaçıp itfaiye ekiplerini aradık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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