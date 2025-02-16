Karaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada ambulansın sürücüsü A.K, sağlık çalışanları H.K, Ü.Ç. ve hastaneye sevk edilen K.G. (88) ile refakatçisi N.B. (54) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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