Karaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 70 BH 112 plakalı ambulans, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta Zübeyde Y. idaresindeki 70 HD 431 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ambulansın sürücüsü A.K, sağlık çalışanları H.K, Ü.Ç. ve hastaneye sevk edilen K.G. (88) ile refakatçisi N.B. (54) yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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