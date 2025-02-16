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        Karaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:15
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        Karaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.K. yönetimindeki 70 BH 112 plakalı ambulans, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta Zübeyde Y. idaresindeki 70 HD 431 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ambulansın sürücüsü A.K, sağlık çalışanları H.K, Ü.Ç. ve hastaneye sevk edilen K.G. (88) ile refakatçisi N.B. (54) yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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