Karaman Valisi Çiçekli, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

İl Özel İdare Spor Kulübü sporcularını ve antrenörleri, Karaman Valisi Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Çiçekli, ulusal ve uluslararası müsabakalarında derece elde eden sporcuları tebrik ederek kendileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Karaman'ın yetenekli sporcular yetiştirmeyi sürdürdüğünü aktaran Çiçekli, sporcuların azim ve kararlılıkla çalışarak büyük başarılara imza attığını, sporcuların başarısında emeği geçen antrenörleri de tebrik etti.

Çiçekli, başarılı sporcuları ve antrönerlerini ödüllendirdi.