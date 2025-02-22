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        Kurduğu tesisle ahşap atıkları yakıt olarak ekonomiye kazandırıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, kullanılmayan ahşap atıkları pelete (orman atıklarının işlemden geçirilip sıkıştırılması sonucu elde edilen yakıt çeşidi) dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:31
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        Kurduğu tesisle ahşap atıkları yakıt olarak ekonomiye kazandırıyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, kullanılmayan ahşap atıkları pelete (orman atıklarının işlemden geçirilip sıkıştırılması sonucu elde edilen yakıt çeşidi) dönüştürüyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde çeşitli firmalarda yönetici olarak çalışan 42 yaşındaki Karasipahi, son çalıştığı palet üretim fabrikasında kullanılmayan ahşap atıkların ekonomiye kazandırılabileceğini düşünerek kendi işini kurmaya karar verdi.

        Atıklardan pelet üretilebileceğini öğrenmesi üzerine 2022'de hazırladığı projeyle TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvuran Karasipahi, devletten aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle pelet üretim tesisi kurdu.

        - Çöpe atılacak atıklar değerlendiriliyor

        Karasipahi, AA muhabirine, kurdukları tesisle OSB'de ahşap üzerine çalışan firmalardan aldığı atıkları pelete dönüştürdüklerini söyledi.

        Peletin karbon salımı ve kül açığa çıkarmaması gibi özellikleriyle kömüre göre daha çevreci olduğunu belirten Karasipahi, şunları kaydetti:

        "O yıllarda çevredeki fabrikalardan ve firmamızdan çıkan yaklaşık 7 bin ton ahşap ve talaş atığımız vardı. Firmalar bu atıkların geri dönüşümünü sağlayamadığı için yakıyor veya çöpe atıyordu. Katma değeri düşük olan atıkları belli işlemlerden geçirerek pelet haline getirip, yakıt olarak kullanılması için sisteme sokuyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda günlük 40 tona yakın pelet üretiyoruz. Şu anda yurt içine satış yapıyoruz ancak yurtdışından talep gelmesi halinde bunları da değerlendireceğiz."

        - Talep her geçen gün artıyor

        Pelete talebin her geçen gün arttığını anlatan Karasipahi, "Pelet son yıllarda ivme kazanan bir yakıt çeşidi ve özellikle kömürün en büyük alternatifi. Pelet sobasının artık her ilde uygun fiyatlı üretilmesiyle de doğal gazın olmadığı bölgelerde kullanılıyor. İlerleyen zamanda karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla beraber talebin artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

        TKDK Karaman Koordinatörü Özgür Öztürk de TKDK olarak birçok farklı alanda girişimcilere destek verdiklerini söyledi.

        TKDK desteğiyle Karaman'da işletmeler kurulduğunu aktaran Öztürk, "Birçok sektörü destekliyoruz. Bu tesisimizde de orman atıklarının pelet haline getirilip yakıt olarak kullanılmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmış oluyor. IPARD III döneminde de yatırımcıları kabul etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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