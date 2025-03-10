Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Köpeğin oğluna doğru geldiğini görünce onu korumak için önüne geçtiğini belirten Teber, "Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim." dedi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğluna tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

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