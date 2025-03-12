Karaman'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Etkinlikte, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Karaman'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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