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        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi ile 4 köyde şap karantinası başlatıldı

        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçe merkezi ile 4 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:46
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        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi ile 4 köyde şap karantinası başlatıldı
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        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçe merkezi ile 4 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kazımkarabekir ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir küçükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

        İlçe merkezi ve 10 kilometre çapında bulunan Mecidiye, Özyurt, Yollarbaşı ve Mesudiye köylerinde karantina uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Karantina tedbirleri alınmış olup, aşılama sonrası hastalık bitişinden 30 gün sonra karantinalar kaldırılacaktır. Karantina olan bölgelerimizde jandarma komutanlığınca yol kontrolleri ve hayvan giriş çıkış kontrolleri yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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