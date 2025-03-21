Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi ile 4 köyde şap karantinası başlatıldı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçe merkezi ile 4 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kazımkarabekir ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir küçükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

İlçe merkezi ve 10 kilometre çapında bulunan Mecidiye, Özyurt, Yollarbaşı ve Mesudiye köylerinde karantina uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Karantina tedbirleri alınmış olup, aşılama sonrası hastalık bitişinden 30 gün sonra karantinalar kaldırılacaktır. Karantina olan bölgelerimizde jandarma komutanlığınca yol kontrolleri ve hayvan giriş çıkış kontrolleri yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.