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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:35
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 5 bin 818 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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