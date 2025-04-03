Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 5 bin 818 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
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