Türkiye'de oryantiring sporu, çeşitli etkinlikler ve şampiyonalarla tanıtılacak

HARUN REŞİT YILDIKO - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Güler, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında 13 Nisan'da düzenlenen organizasyon için geldiği Karaman'da, AA muhabirine, oryantiring sporunun doğada yön bulma kavramını geliştirirken, sporcunun fiziksel gelişmesinin yanında zihinsel ve ruhsal gelişimine de katkı sağladığını ifade etti.

Oryantiring sporunun Türkiye'de bilinirliğinin artırılması için çalıştıklarını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak mutabakatıyla ailelere 56 ilde bu sporu tanıtacağız, sevdireceğiz ve uygulatma çabası içinde olacağız. İnsanlar bu yarışmalarda ilk defa oryantiringle tanışacak. İnanıyorum ki bunun çok büyük etkisi olacak. Yurt içinde bu sporun tanıtılması, sevdirilmesi ve uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Milli takımımızı en iyi şekilde yetiştirerek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem takım hem de ferdi olarak iyi dereceler almalarını sağlayarak, onları geleceğe hazırlamak istiyoruz."