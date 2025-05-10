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        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor

        Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 22:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:04
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        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
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        Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser düzenlendi.

        Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla, 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü, törenlerle kutlanıyor.

        Kutlamaların ikinci gününde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser verildi.

        Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programda, topluluk solistlerinden Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç ve İrem Sağer, "Kadınım", "Olmaz Böyle Şey", "Mor Menekşe" gibi birçok şarkı seslendirdi.

        Dinleyiciler, alkışlarla ritim tutarak şarkılara eşlik etti.

        Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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