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        Torosların eteklerindeki Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor

        Karaman'da Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesindeki baraj gölü, turkuaz rengiyle ziyaretçilerini etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:29
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        Torosların eteklerindeki Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
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        Karaman'da Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesindeki baraj gölü, turkuaz rengiyle ziyaretçilerini etkiliyor.

        Turkuaz rengi ve çevresini saran çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Ermenek Baraj Gölü, bölgenin turizm destinasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.

        Ziyaretçiler, baraj gölü içinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nu tekneyle gezebiliyor.

        Suyun rengi ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere güzel görüntüler sunuyor.

        Bölgeyi ziyaret eden Ümit Aslan, göl ve çevresinde unutulmaz gezi yaptıklarını söyledi.

        Bölgenin turkuaz ve yeşilin birleştiği nokta olduğunu belirten Aslan, "Mavi ile yeşilin birleştiği rotadayız, gölün turkuaz maviliği bizi çok etkiledi. Kanyonla birleşince bambaşka görüntü ortaya çıkıyor. Kanyonun başlangıç yerine kadar tekneyle gezdik. Bu güzelliği, maviliği izleye izleye turumuzu sona erdirdik." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Melike Baştuğ ise baraj gölüne hayran kaldığını vurgulayarak, "Doğal güzellikleri harika, resmen büyülendim. Baraj gölü, turkuaz rengiyle göz kamaştırıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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