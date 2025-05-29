Fen bilimleri öğretmeni şehir şehir dolaşıp teleskopla gözlem etkinliği düzenliyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman İmaret Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Kadir Yetiş, kent merkezi ve köylerdeki okullara teleskopla giderek öğrencilere gökyüzünü anlatıyor.

Yetiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017'de tahsis edilen teleskopla, Karaman, Konya, Mersin, Adana, Uşak, Denizli, Isparta ve Hatay'da gönüllü olarak 100'den fazla gözlem etkinliği düzenledi.

En son Karaman'ın Morcalı köyüne gelen Yetiş, öğrencileri ve köy halkını astronomi konusunda bilgilendirdi.

Yetiş, AA muhabirine, izin günlerinde okullarda güneş, ay ve gezegen gözlemi yaptırdığını söyledi.

Asıl önceliğinin köy okulları olduğuna değinen Yetiş, şunları kaydetti:

"2012'den beri aktif olarak da astronomiyle ilgileniyorum. Sadece Karaman'da şu ana kadar 50'yi aşkın okulda gözlem etkinliği yaptık. Gönüllü olarak gidip teleskop kuruyor ve gökyüzü bilimini anlatıyorum. Gökyüzünü anlatırken öğrencilere bilimi nasıl sevdirebileceğimizi düşünüyoruz. Gündüz gittiğimiz okullarda güneş gözlemi yapıyoruz. Akşamları yaptığımız etkinliklerde Ay, Jüpiter, Satürn ve gezegenlerin durumuna göre gözlemlerimizi yapıyoruz. Takım yıldızları ve hikayelerinden bahsediyoruz. Bunun dışında çeşitli astronomi etkinlikleri de yapmaya çalışıyoruz."