        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

        Karaman'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:17
        Silahlı kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi altına alındığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Mustafa Şahin (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (31), 7 Ocak'ta Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.K ile karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Şahin ile 3 oğlunu silahla yaralamıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan M.K polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

