Karaman'da "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açıldı

Etkinlik, 13 Haziran'a kadar devam edecek.

Karaman'da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açılışı yapıldı.

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