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        Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı

        Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:00
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        Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı
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        Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından, şehit ve gazi derneği üyeleriyle Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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