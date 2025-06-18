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        Karaman'dan kısa kısa

        Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından el sanatları yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:15
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        Karaman'dan kısa kısa
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        Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından el sanatları yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

        Karaman Halk Eğitimi Merkezi binasındaki sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        - Karaman'da arpa hasat programı düzenlendi

        Karaman'ın merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde arpa hasat programı düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, üreticilerle bir süre sohbet etti, biçerdöver kullanarak arpa hasadı gerçekleştirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bulut, Karaman'ın arpa üretiminde 218 bin 347 ton üretimle ülke sıralamasında 15. sırada olduğunu söyledi.

        Arpanın Karaman için çok önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Bulut,"İl Müdürlüğü olarak arpa, buğday ve birçok üründe sulu ve kuru alanlarda kurduğumuz denemelerde hastalık, zararlı ,soğuk ve kuraklığa daha dayanıklı çeşitleri belirlemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Amacımız üreticilerimizin en uygun çeşitle daha fazla verim elde etmelerini sağlamaktır. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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