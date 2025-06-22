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        Karaman'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobilin takla atması sonucu, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:01
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        Karaman'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Karaman'da otomobilin takla atması sonucu, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        M.B.U. (35) idaresindeki 70 BD 881 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        Kazada sürücü M.B.U, eşi E.U. (33) ile çocukları Z.M.U. (7) ve M.S.U. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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