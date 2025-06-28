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        Karaman'da kazada araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:35
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        Karaman'da kazada araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı
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        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        C.K. (54) idaresindeki 06 AC 4277 plakalı minibüs, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elma bahçesine girdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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