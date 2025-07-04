Karaman'da traktörün devrildiği kazada bir kişi öldü
Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Süleyman Dal (56) yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Göçer köyü yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü belirlenen Dal'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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