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        Karaman'da traktörün devrildiği kazada bir kişi öldü

        Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:32
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        Karaman'da traktörün devrildiği kazada bir kişi öldü
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        Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

        Süleyman Dal (56) yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Göçer köyü yakınlarında devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde öldüğü belirlenen Dal'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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