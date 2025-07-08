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        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında 2025 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:50
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        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında 2025 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Çiçekli, Valiliğin Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2025'de mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 110 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 18'inin 2025 Haziran sonu itibariyle tamamlandığını, diğer projelerin ise devam ettiğini dile getirdi.

        Projelerin toplam tutarının 35 milyar 894 milyon 740 bin lira olduğunu aktaran Çiçekli, 110 projenin 56'sının bölge müdürlüklerine, 16'sının İl Özel İdaresine, 11'inin il müdürlüklerine, 20'sinin belediyelere, 1'inin Toplu Konut İdaresine, 1'inin Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne ve 3'ünün KOP idaresine ait olduğunu belirtti.

        Çiçekli'nin konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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