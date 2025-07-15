15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Ardından Çiçekli ve beraberindekiler şehidin ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri ilk olarak şehit ailesinin Kazımkarabekir ilçesinde bulunan evini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.

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