15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri ilk olarak şehit ailesinin Kazımkarabekir ilçesinde bulunan evini ziyaret etti.
Ardından Çiçekli ve beraberindekiler şehidin ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
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