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        15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:59
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        15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri ilk olarak şehit ailesinin Kazımkarabekir ilçesinde bulunan evini ziyaret etti.

        Ardından Çiçekli ve beraberindekiler şehidin ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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