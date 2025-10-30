Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:29 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:29
        Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.G. yönetimindeki 70 ABT 985 plakalı otomobil, Güneyyurt beldesi girişinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki S.T, S.E. ve M.İ. yaralandı.

        Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

