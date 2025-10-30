Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
S.G. yönetimindeki 70 ABT 985 plakalı otomobil, Güneyyurt beldesi girişinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki S.T, S.E. ve M.İ. yaralandı.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
