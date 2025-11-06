Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da beşinci kattan düşmesi sonucu ölen öğretmenin cenazesi defnedildi

        Karaman'da apartmanın beşinci katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:29
        Karaman'da beşinci kattan düşmesi sonucu ölen öğretmenin cenazesi defnedildi
        Karaman'da apartmanın beşinci katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ebru Koçak'ın (40) cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

        Koçak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Koçak'ın yakınları, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve öğrencileri katıldı.

        Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.

        Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden Ebru Koçak, dün pencereden beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

