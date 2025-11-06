Karaman'da beşinci kattan düşmesi sonucu ölen öğretmenin cenazesi defnedildi

Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden Ebru Koçak, dün pencereden beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ebru Koçak'ın (40) cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

