Karaman'da beşinci kattan düşmesi sonucu ölen öğretmenin cenazesi defnedildi
Karaman'da apartmanın beşinci katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.
Karaman'da apartmanın beşinci katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ebru Koçak'ın (40) cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.
Koçak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Koçak'ın yakınları, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve öğrencileri katıldı.
Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden Ebru Koçak, dün pencereden beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.