"Karaman Hacı Lokuru" coğrafi işaret aldı
"Karaman Hacı Lokuru" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürülünün 2023'te yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karaman Hacı Lokuru'nun tescillenmesiyle kenttin coğrafi işaret alan ürün sayısı 15’e yükseldi. Buğday unu, tahin, tereyağı ve tuzla hazırlanan Karaman Hacı Lokuru, taş fırınlarda pişirilerek hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma ile birlikte ikram ediliyor."
