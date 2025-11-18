Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        "Karaman Hacı Lokuru" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:18
        "Karaman Hacı Lokuru" coğrafi işaret aldı
        "Karaman Hacı Lokuru" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürülünün 2023'te yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Karaman Hacı Lokuru'nun tescillenmesiyle kenttin coğrafi işaret alan ürün sayısı 15’e yükseldi. Buğday unu, tahin, tereyağı ve tuzla hazırlanan Karaman Hacı Lokuru, taş fırınlarda pişirilerek hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma ile birlikte ikram ediliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

