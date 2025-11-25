Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        KMÜ ve TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) arasında, Türk dünyasının dil, edebiyat ve kültür unsurlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:13
        KMÜ ve TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KMÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Türk dilinin farklı kollarının daha iyi anlaşılmasına yönelik karşılaştırmalı dil çalışmaları, Türk dünyası lehçeleri ve yazı dilleri üzerine disiplinler arası nitelikte ortak araştırmalar ve Türk dünyasına yönelik söyleşi, panel, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek.

        Ortak program ve projelerde insan kaynağı, teknik destek ve kurumsal imkan paylaşımı, yayın desteği ve yayın değişimi, ulusal ve uluslararası projelerde eğitimci, katılımcı ve materyal desteği gibi alanlarda iş birliği sağlayan protokol ile "Türk dili Türk dünyası" odaklı çalışmaların daha güçlü, sistematik ve sürdürülebilir bir zemine taşınması amaçlanıyor.

        Protokol, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından imzalandı.

