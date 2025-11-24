Karaman'da mermer ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü
Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Özdemir köyündeki mermer ocağında çalışan Şahin Bozkurt'un (45) üzerine kaya parçası düştü.
Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozkurt'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.