        Karaman Haberleri

        Karaman'da yaşayan genç kadın devlet desteğiyle hayvancılığa başladı

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'ın Akçaşehir beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Dönüş Çetin, devlet desteğiyle aldığı 15 gebe düveyle hayvancılığa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:32
        Karaman'da yaşayan genç kadın devlet desteğiyle hayvancılığa başladı
        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'ın Akçaşehir beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Dönüş Çetin, devlet desteğiyle aldığı 15 gebe düveyle hayvancılığa başladı.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden 2019'da mezun olan Çetin, bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı.

        Çiftçilikle uğraşan aileden gelen Çetin, şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında hibe destek alabilmek için girişimde bulundu.

        Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından aldığı 15 gebe düveyle hayvancılığa adım atan Çetin, şimdilerde ailesinin çiftliğinde sürüsünü büyütmeye çalışıyor.

        Çetin, AA muhabirine, gündüzleri sigortacı olarak çalışmaya devam ettiğini, mesai sonrası hayvanlarıyla ilgilendiğini söyledi.

        Ailesinin 5 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, kendisinin de bu yıl şubat ayında yaptığı başvurunun ardından hayvancılığa başladığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında hibe desteğiyle 15 gebe düve aldım. Bunlardan 7 buzağım oldu. Şu anda 8 hayvanım da gebe. İnşallah 8 yavru daha bekliyoruz. Amacım 2026'nın sonuna kadar hayvan sayımı ikiye katlamak. Nasip olursa her yıl sayıyı katlayarak işletmemi büyütmeyi amaçlıyorum. Hedeflerim yüksek. Hayvanlara bakmak zor görülse de işimi severek yapıyorum. Sabahları samanlarını veriyoruz. Daha sonra yonca ve hayvan başına 5 kilo yem veriyoruz. Ailem maddi, manevi ve psikolojik olarak bana her türlü desteği sağlıyor. Onların desteğiyle buralara kadar geldim."

        - "Dışarıdan 'kadın yapamaz' gözüyle bakılsa da öyle bir şey yok"

        Çetin, hayvancılığın meşakkatli bir iş olduğunu ancak gönül verilirse her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

        Hayvanlarla ilgilenmenin kendisini rahatlattığını dile getiren Çetin, şunları ifade etti:

        "Hayvanlarımla ilgilenmeyi seviyorum. Terapi gibi geliyor. Gündüzleri çalıştığım için bu saatlerde hayvanlarla ailem ilgileniyor. Mesaim bittikten sonra buraya geliyorum ve hayvanlarıma ben bakıyorum. Hayvan sayımızın arttığını görmek, onlara bakmak, küçük bir yavruyu büyütmek çok zevkli. Onların bana verdiği huzur çok başka. İşteki stresimi burada atıyorum. Her sabah işime gülerek gidiyorum. Dışarıdan 'kadın yapamaz' gözüyle bakılsa da bence öyle bir şey yok. Devletimiz kadın girişimcilere bu konuda çok yardımcı oluyor. Kadınlara bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bir yerden başlamak gerekiyor. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir."

        Anne Cennet Çetin de kızıyla birbirlerine destek vererek hayvanların her türlü bakımını yaptıklarını dile getirdi.

        İşlerini severek yaptıklarını belirten Çetin, kadınların hayvancılık yapabileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

