        Karaman Haberleri

        Karaman'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:11 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:11
        Karaman'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi
        KARAMAN-Karaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var? Projesi" kapsamında sanat oratoryosu sahnelendi.

        Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sahne aldı.

        Müzik ve tiyatral anlatımın öğrencilerin performanslarıyla bütünleştiği gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

        Okul Müdürü Özgür Havuçcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini çercevesinde anlamlı bir program düzenlendiğini söyledi.

        Havuçcu, düşünen, inşa eden ve kendini gerçekleştiren bir gençlik yetiştirmek zorunda olduklarını belirterek, sahnelenen her oyunda bu anlayışın sergilendiğini kaydetti.

        Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.​​​​​​​

