        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karaman'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız." dedi.

        Giriş: 06.03.2026 - 12:56
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karaman'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız." dedi.

        Tekin, Karaman Valiliğini ziyaretinde Vali Hayrettin Çiçek ile görüştü.

        Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Çekmeköy'de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

        Tekin, AK Parti hükümeti döneminde hem genel anlamda şiddet hem de eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

        Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaları ağırlaştırdıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

        "Eğitimde güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıldı. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

        - "Fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel şeyler yapmış durumdayız"

        Karaman'daki eğitim faaliyetlerini değerlendiren Tekin, kentte eğitim öğretimde fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel işler yaptıklarını dile getirdi.

        Kentte 2002'de 46 bin olan öğrenci sayısının 2026 itibarıyla 50 bin civarında olduğunu belirten Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu 46 bin öğrenciye 2002'de 2 bin 100 öğretmenle eğitim öğretim hizmeti sunarken şu anda öğretmen sayımız iki katına çıkmış durumda. Karaman'da 3 bin 965 öğretmenimizle eğitim öğretim hizmeti sunuyoruz. Aynı şekilde 2002 yılında bu 46 bin öğrencimize 1500 sınıfla eğitim öğretim verirken şu anda bu sayıyı da ikiye katlamış durumdayız. 2 bin 981 dersliğimiz var. Toplamda rayiç bedellerle eğitim öğretimde yaptığımız yatırımın bedeli 8 milyar 600 milyon lira civarında. Bunlarla birlikte temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 28'den bu yıl 16'ya düşmüş durumda. Ortaöğretimde de sayı 27'den 16'ya düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da 23'ten ortaokullarda 11, ilkokullarda 14, liselerde de 10.


        Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Karaman'da da eğitim öğretim anlamında fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel şeyler yapmış durumdayız.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

