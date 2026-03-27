Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 97 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-26 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 39 bin 544 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, kuru sıkı tabanca, 11 tarihi eser niteliğinde obje, 19 sikke, 2 tarihi sütun başı, 21 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.