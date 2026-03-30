Karaman'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Karaman'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Çiçek, Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, Karaman'ın ciddi asayiş sıkıntısı olmayan, huzurlu bir kent olduğunu söyledi.



İldeki asayiş olayları hakkında bilgi veren Çiçek, il genelinde 2026 yılının ilk 3 ayında kişilere karşı 571 suç işlendiğini, aydınlatma oranının yüzde 99.3 olduğunu aktardı.



Çiçek, yakalamalar konusunda iyi bir orana sahip olduklarını, emniyet ve jandarma teşkilatının suçluların adli mercilere teslim edilmesi noktasında var gücüyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Herhangi bir suçtan aranan şüphelilerin veya kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanması büyük önem arz ediyor. 3 aylık dönemde kesinleşmiş hapis cezası olan 215 kişi yakalandı. İfade için aranan 417 kişiye de işlem yapıldı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili 94 silah ele geçirildi ve 102 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarla mücadele konusunda herhangi bir olay olmadı. Üç aylık dönemde TCK 188 maddesi kapsamında değerlendirilen suçlara ilişkin 36 operasyon düzenlendi. Bunun neticesinde 62 gözaltı, 36 tutuklama ve 9 adli kontrol söz konusu oldu. İlk üç ayda 3 kilo 58 gram esrar, 146 gram metamfetamin, 2 kilo 90 gram skunk. 64 gram kokain, 426 gram bonzai, 88 kök kenevir ve 9 bin 878 sentetik ecza ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da 115 şahıs ve hesaba müdahale edildi."



Trafikte işlenen suçlar ve ihlallere yönelik çalışmalarda 99 bin 980 aracın denetlendiğini aktaran Çiçek, yaklaşık 15 bin araca işlem yapıldığını dile getirdi.



Çiçek, kentin güvenliği ve asayişi için bütün birimlerle birlikte çalışmaya devem edeceklerini kaydetti.



Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı katıldı.



