Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

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Karaman’da MHP'li ilçe belediye başkanının özel aracı gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak üzerine not bırakıldı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun Pazar Mahallesindeki evinin önünde park halinde duran 42 K 3540 plakalı ait hafif ticari aracın yanına gece yarısı gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın camına ‘Seni son kes uyarıyoruz’ notu bıraktıktan sonra aracı kurşunlayarak kaçtı. Kurşunlanan aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından polise haber verildi. Polis aracın etrafında güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi kurşunlanan araçta inceleme yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

KARAMAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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