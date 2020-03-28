KKTC´den getirilen 141 vatandaş, Karaman´da karantinaya alınacak (2)

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KKTC'den getirilen 141 kişi, otobüslerle götürüldükleri Karaman'da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirildi. Polis yurt etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman Valisi Fahri Meral de karantina için ayrılan yurtta inceleme yaptı.

Nefise Sultan Kız Yurdu'nda sağlık ekiplerinin yanı sıra, UMKE ve AFAD ekibi de görevlendirildi.Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2020-03-28 17:44:37



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