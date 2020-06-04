Karaman’da belediyenin yol çizgi çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da belediyenin yol çizgi çalışması

İHA

Karaman Belediyesi, asfalt çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini artırmak ve daha emniyetli ulaşım için yol çizgisi çalışması başlattı.

Karaman’da belediyenin yol çizgi çalışması

Karaman Belediyesi, asfalt çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini artırmak ve daha emniyetli ulaşım için yol çizgisi çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Şehir genelinde yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürerken, diğer yandan da alt ve üst yapısı tamamlanan yollarda, güvenli ve emniyetli ulaşım için yeni yol çizgisi çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi 1903. Sokak ve Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde yol çizgi çalışmaları sürüyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram: “Göksu-Taşeli Havzası Projesinde 2020 yılı birinci hibe başvuruları başlıyor”
YEREL HABERLER Bayram: “Göksu-Taşeli Havzası Projesinde 2020 yılı ...
Karantinaya alınmak istemeyince ekiplere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Karantinaya alınmak istemeyince ekiplere zor anlar ...
Karaman’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Rektör Akgül’den ‘Dünya Çevre Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Rektör Akgül’den ‘Dünya Çevre Günü’ mesajı
Karaman'da iki katlı müstakil ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karaman'da iki katlı müstakil ev karantinaya alındı
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da virajı alırken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karaman'da virajı alırken devrilen motosikletin ...
Babasını ve kardeşini bıçakladı, 'pişman değilim' dedi
YEREL HABERLER Babasını ve kardeşini bıçakladı, 'pişman değilim' ...
Karaman’da üretilen steril dolap, eşyaları virüslerden arındırıyor
YEREL HABERLER Karaman’da üretilen steril dolap, eşyaları ...
Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler
YEREL HABERLER Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril ...
Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı
Karaman'da bir kişi, babası ile kardeşini bıçakladı
YEREL HABERLER Karaman'da bir kişi, babası ile kardeşini bıçakladı
Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X