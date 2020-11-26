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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başyayla’da KADES mobil uygulaması tanıtıldı

İHA

Başyayla’da KADES mobil uygulaması tanıtıldı

Karaman’ın Başyayla ilçesinde, Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplantı gerçekleştirildi.
Başyayla Kaymakamı Koray Çelik toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde kadına karşı şiddetin sıfır noktasına gelene kadar mücadelemiz sürecektir. Kadınlarımız ve çocuklarımızın gerek fiziksel gerek duygusal gerekse de cinsel şiddete maruz kalmamaları adına iyi bir önleme mekanizması geliştirmek ve takip etmek zorundayız. Ülkemiz genelindeki rakamlara baktığımızda şüphelilere yönelik önleyici tedbirlerin yüzde 70 arttığını görüyoruz. Güven masalarımızda 3 bin kadın polisimiz istihdam edildi, elektronik kelepçe uygulamaları sıkı denetim altında tutuluyor. Kadın cinayetleri 20192020 arasında yüzde 24 azaldı. Tüm bunlar övünç kaynağı ancak unutmayalım ki bunlar dışında emniyet güçlerimize gelemeyen, utanan ve çekinen, aile baskısı gören kadınlarımız da var. Bunları tespit etmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye’miz genelinde ve ilçemizde kadın ve çocuk şiddet olayları sıfır olana kadar mücadeleyi sıkı tutacağız” dedi.
Kaymakam Çelik ayrıca KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasını da tanıtarak, şiddet görme ihtimali olan kadınların mobil telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile kendilerinin veya şahit oldukları başka bir kişinin şiddet görmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.
Özellikle kadın yöneticilerinden, emniyet ve jandarmadan kapı kapı gezerek bu uygulamayı tanıtmalarını ve kadınların telefonlarına yüklemeleri talimatını verdi.

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