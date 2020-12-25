Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı Kiraladığı araçla 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalan hırsız Karaman’da yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı Kiraladığı araçla 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalan hırsız Karaman’da yakalandı

İHA

Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı Kiraladığı araçla 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalan hırsız Karaman’da yakalandı

Karaman’da girdiği market zincirinin şubesinden cep telefonu çalan sabıkalı hırsız Karaman polisinin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce Karaman’da bir market zincirinin şubesindeki vitrinde bulunan cep telefonları çalındı. Market çalışanlarının hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, önce sahsın bindiği aracın plakasını sonra da kimliğinin D.Ş. (35) olduğunu tespit etti. Şahsı ve kullandığı kiralık otomobili takibe alan ekipler, hırsızlık zanlısını KaramanKonya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan ekipler market zincirinden çalınmış 4 adet cep telefonu buldu.

“33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmış”
Hırsızlık yaptığı market zincirinde bir dönem çalıştığı öğrenilen hırsızlık zanlısı D.Ş’nin poliste hırsızlık ve kasten adam yaralama suçundan 23 kaydı olduğu da ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisinin kiralık araçla il il dolaştığı ve aynı market zincirinden hırsızlık yaptığı belirlendi. D.Ş’nin polise yakalanmamak için erkek kardeşinin kimliğini kullandığı da tespit edildi. Emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
D.Ş’nin Karaman’daki market zincirinin vitrininde bulunan cep telefonlarını bıçak kullanarak çalması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fuhuş şebekesine operasyon: 3'ü kadın 4 gözaltı
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesine operasyon: 3'ü kadın 4 gözaltı
Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar Karaman’da 2 gün önce sırtından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin, planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar Karaman’da 2 gün ...
Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
YEREL HABERLER Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Akıma kapılan 17 yaşındaki Tümer, 20 metreden düşüp öldü
YEREL HABERLER Akıma kapılan 17 yaşındaki Tümer, 20 metreden düşüp ...
Belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek devrildi
YEREL HABERLER Belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı Köpeğe ...
Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü toprağa verildi
YEREL HABERLER Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü ...
Konya’da cesedi bulunan şahıs Karaman’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya’da cesedi bulunan şahıs Karaman’da toprağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X