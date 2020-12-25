Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı Kiraladığı araçla 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalan hırsız Karaman’da yakalandı

Karaman’da girdiği market zincirinin şubesinden cep telefonu çalan sabıkalı hırsız Karaman polisinin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce Karaman’da bir market zincirinin şubesindeki vitrinde bulunan cep telefonları çalındı. Market çalışanlarının hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, önce sahsın bindiği aracın plakasını sonra da kimliğinin D.Ş. (35) olduğunu tespit etti. Şahsı ve kullandığı kiralık otomobili takibe alan ekipler, hırsızlık zanlısını KaramanKonya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan ekipler market zincirinden çalınmış 4 adet cep telefonu buldu.



“33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmış”

Hırsızlık yaptığı market zincirinde bir dönem çalıştığı öğrenilen hırsızlık zanlısı D.Ş’nin poliste hırsızlık ve kasten adam yaralama suçundan 23 kaydı olduğu da ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisinin kiralık araçla il il dolaştığı ve aynı market zincirinden hırsızlık yaptığı belirlendi. D.Ş’nin polise yakalanmamak için erkek kardeşinin kimliğini kullandığı da tespit edildi. Emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

D.Ş’nin Karaman’daki market zincirinin vitrininde bulunan cep telefonlarını bıçak kullanarak çalması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.