Toroslar gelinliğini giydi Taşeli havzasına bu yıl geç de olsa yağan kar vatandaşların yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar gelinliğini giydi Taşeli havzasına bu yıl geç de olsa yağan kar vatandaşların yüzünü güldürdü

İHA

Toroslar gelinliğini giydi Taşeli havzasına bu yıl geç de olsa yağan kar vatandaşların yüzünü güldürdü

Orta Torosların Taşeli havzasında yer alan Karaman’ın Ermenek ve Başyayla ilçelerinde geç yağan kar, az da olsa yüzleri güldürdü. Her yıl Aralık ayı ortasında yağmaya başlayan kar, bu yıl bölgeye bir ay gecikmeli olarak yağdı. Karın geç yağması Göksu nehri üzerinde bulunan Ermenek baraj gölünde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Karın yağması ile birlikte özellikle çiftçilerin kuraklık korkusu gitti.

“Kar yağışı devam ederse susuzluk sorunu yaşamayız”
Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek, kar ile üç yıldır Başyayla’da kuraklık, susuzluk yaşanmadığını belirterek, “Bunun bereketini rahmetini gördük. İnşallah tekrar kar yağışı devam ederse yazın su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Göllerimizdeki su oranı inşallah düşmez, bir sıkıntı yaşamayız” dedi.

“Ermenek’te akşam kar, gündüz güneşli hava var”
Ermenek ilçesinde de geç gelen kar sevinçle karşılandı. Karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar kartopu oynadı, kaydı. Akşam kar, sabah güneşli hava var diyen İsmail Göksu, “İlçemize beklenen kar sonunda bir şekilde az da olsa yağdı. Mevsimlerin geç gelmesi aklımızı bulandırsa da karın yağması çok iyi oldu. Kar yağması kuraklığın da bir şekilde az da olsa önüne geçecek. Akşam az da olsa yağdı kar ama şu anda günlük güneşlik bir havadayız. Buna da şükür” dedi.
Baraj gölünü çevreleyen Toros dağları ve ilçe merkezinin kar manzaraları havadan yapılan çekimlerde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla atlattı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla ...
Karaman’daki operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 11’i tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’daki operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden ...
Hastanede güvenlik görevlisi bıçaklandı
YEREL HABERLER Hastanede güvenlik görevlisi bıçaklandı
Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması
Buzlanan yolda otomobil, kamyonete çarptı; öğretmen, annesi ve kardeşi yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda otomobil, kamyonete çarptı; öğretmen, ...
KMÜ’de lisansüstü program sayısı 76’ya yükseldi
YEREL HABERLER KMÜ’de lisansüstü program sayısı 76’ya yükseldi
ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı
YEREL HABERLER ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs ...
Sokak köpeklerinin kediye saldırması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin kediye saldırması kameraya yansıdı