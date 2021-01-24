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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedesinden kalan su değirmenini tekrar faaliyete geçirdi

İHA

Dedesinden kalan su değirmenini tekrar faaliyete geçirdi

Karaman’ın Başyayla ilçesi Kışla köyünde yaşayan Halil Koraş, ata mesleğini devam ettirerek dedesinden kalma su değirmeninde glütensiz mısır unu üretiyor.
Yüksek lif içeriği, mısırı diğer tahıllardan ayıran en önemli özelliklerinden biri. Beyaz ekmeğe göre kan şekeri dengesizliğinde önemli bir avantaja sahip olan mısır unu, Karaman bölgesinde su değirmeninde doğal olarak üretiliyor. Borular vasıtası ile yüksekten akıtılan suyun çarkları döndürmesi ile değirmen taşı dönüyor. Değirmen taşının ortasından birer birer düşen mısırlar una dönüşüyor. Elektrikle çalışan değirmenlere oranla su değirmeninde öğütme süresi çok uzun sürüyor. Başyayla ilçesi Kışla köyünde yaşayan Halil Koraş (42), dedesinden kalma su değirmeninde glütensiz mısır unu üretiyor. Özellikle çölyak hastaları için glütensiz mısır unu öğüttüğünü söyleyen Koraş, hedefinin markalaşmak olduğunu belirtti.

“Çölyak hastaları için sadece mısır öğütüyor”
Su değirmeninin tarihinin Karamanoğulları Beyliği’ne dayandığını söyleyen Halil Koraş, "Burası büyük ihtimalle Karamanoğulları döneminden 12001300’lü yıllardan kalan eski değirmendi. Yıllardır çalışmıyor, en az 15 yıldır çalışmıyordu. Tamir olacak durumu kalmadı, eskisi taş ve kerpiç yapı idi. Tamamen yıkılmıştı, ben de tamamen yerini boşalttım, tamir ettirdim. Komple yeni bina yaptım ama sistem olarak aynı sistem, suyla çalışan taş değirmen. Taşta öğütülen sadece mısır üzerine, çünkü glutensiz olduğu için mısır unu, çölyak hastaları başka türlü hububatları yiyemiyorlar. Buğday ve buğdayın diğer türevlerini, hiçbir ürünlerini yiyemiyorlar. O yüzden sadece mısır öğütüyorum, çölyak hastaları için sadece mısır unu öğütüyorum. Dışarıdan bütün civar köylülerden getirdikleri mısırları belli bir ücret karşılığı öğütüyorum. Ayrıca köylülerden aldığım mısırı, doğal, organik mısırı öğütüyorum ve isteyen vatandaşlara satıyorum. Hedefim marka yaparak tamamen kendi ürettiğim unu paketleme sistemi ile vilayetlere, özellikle çölyak hastalarına ulaştırmak’’ dedi.

“İlçenin eksiği giderildi”
Su değirmeninde incelemelerde bulunan Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek, ilçenin önemli bir eksikliğinin giderildiğini dile getirdi. Başkan İpek, "Özellikle su değirmeni bizim yıllardır eksikliğini çektiğimiz bir işti. Sağ olsun Halil kardeşim buna önayak oldu. Bizim büyük bir eksiğimizi giderdi. Halil kardeşimle biraz önce görüştük, konuştuk çok güzel fikirler var. Sadece burada mısır öğütme değil de kendini geliştirerek bunun pazarlamasını yapmayı planlıyor. Çok güzel bir fikir. Başyayla’mızın Kışla köyümüzde doğal olarak GDO'suz üretilen mısırdan elde edilen unu inşallah temin edebilecekler’’ dedi.

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